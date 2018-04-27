Ещё
Владимир Драчев обсудил с главой Удмуртии возвращение женских стартов «Ижевской винтовки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Драчев обсудил с главой Удмуртии возвращение женских стартов «Ижевской винтовки» 

ИА «Сусанин» 56 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Четырехкратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр Владимир Драчев обсудил с Александром Бречаловым возвращение женских стартов «Ижевской винтовки». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
«У нас есть большое желание вернуть соревнованиям «Ижевская винтовка» былую славу, чтобы эти старты рассматривались как один из основных видов национальных соревнований», — сказал в разговоре с Бречаловым Владимир Драчев.
В свою очередь руководитель регион отметил, что в прошлом году в республике постарались перезагрузить биатлонный турнир и вывести его на новый уровень — уровень организации международных соревнований.
«Максимально привлечь болельщиков к этим стартам. И нам это удалось. Мы заинтересованы в возвращении в Ижевск женской части соревнований. Все ресурсы у нас для этого есть», — сказал Бречалов.
Отметим, что Драчев является депутатом Госдумы России.
Напомним, что еще в прошлом году власти региона заявили о начале переговоров по возвращению женской части стартов в столицу Удмуртии.
«У Ижевска уже забрали женскую часть «Ижевки». Это очень печально, и переговоры о том, чтобы возвратить ее, мы уже ведем. Но, прежде чем серьезно садиться и разговаривать, нам нужно убедиться в своих возможностях. Уверен, уже в этом году нам будет что показать. Вы знаете, конечно, что региональную федерацию биатлона на днях возглавил Иван Черезов, с которым мы регулярно и полезно общаемся на предмет того, как привлечь зрителя, как заставить говорить об «Ижевской винтовке». Всего я вам пока сообщить не готов, но, поверьте, работаем всерьез», — сказал Бречалов в ноябре 2017 года.
ИА «Сусанин»: последние новости
Заместителем исполнительного директора хоккейного клуба «Ижсталь» назначен Владимир Сторонкин Поклонников «Ижстали» пригласили раскрасить лед во дворце В Ижевске осудили мужчину, который вытолкнул из окна общежития 19-летнюю студентку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»268
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото11
Француз забил гол рукой и сознался
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение