Владимир Драчев обсудил с главой Удмуртии возвращение женских стартов «Ижевской винтовки» 

Ижевск. Удмуртия. Четырехкратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр Владимир Драчев обсудил с Александром Бречаловым возвращение женских стартов «Ижевской винтовки». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
«У нас есть большое желание вернуть соревнованиям «Ижевская винтовка» былую славу, чтобы эти старты рассматривались как один из основных видов национальных соревнований», — сказал в разговоре с Бречаловым Владимир Драчев.
В свою очередь руководитель регион отметил, что в прошлом году в республике постарались перезагрузить биатлонный турнир и вывести его на новый уровень — уровень организации международных соревнований.
«Максимально привлечь болельщиков к этим стартам. И нам это удалось. Мы заинтересованы в возвращении в Ижевск женской части соревнований. Все ресурсы у нас для этого есть», — сказал Бречалов.
Отметим, что Драчев является депутатом Госдумы России.
Напомним, что еще в прошлом году власти региона заявили о начале переговоров по возвращению женской части стартов в столицу Удмуртии.
«У Ижевска уже забрали женскую часть «Ижевки». Это очень печально, и переговоры о том, чтобы возвратить ее, мы уже ведем. Но, прежде чем серьезно садиться и разговаривать, нам нужно убедиться в своих возможностях. Уверен, уже в этом году нам будет что показать. Вы знаете, конечно, что региональную федерацию биатлона на днях возглавил Иван Черезов, с которым мы регулярно и полезно общаемся на предмет того, как привлечь зрителя, как заставить говорить об «Ижевской винтовке». Всего я вам пока сообщить не готов, но, поверьте, работаем всерьез», — сказал Бречалов в ноябре 2017 года.