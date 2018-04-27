Владимир Драчев обсудил с главой Удмуртии возвращение женских стартов «Ижевской винтовки»

Ижевск. Удмуртия. Четырехкратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр Владимир Драчев обсудил с Александром Бречаловым возвращение женских стартов «Ижевской винтовки». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«У нас есть большое желание вернуть соревнованиям «Ижевская винтовка» былую славу, чтобы эти старты рассматривались как один из основных видов национальных соревнований», — сказал в разговоре с Бречаловым Владимир Драчев.

В свою очередь руководитель регион отметил, что в прошлом году в республике постарались перезагрузить биатлонный турнир и вывести его на новый уровень — уровень организации международных соревнований.

«Максимально привлечь болельщиков к этим стартам. И нам это удалось. Мы заинтересованы в возвращении в Ижевск женской части соревнований. Все ресурсы у нас для этого есть», — сказал Бречалов.

Отметим, что Драчев является депутатом Госдумы России.

Напомним, что еще в прошлом году власти региона заявили о начале переговоров по возвращению женской части стартов в столицу Удмуртии.