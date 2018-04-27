Более тысячи школьников приняли участие в марафоне Балаковской АЭС

По инициативе и при поддержке Балаковской АЭС 25 апреля в спортивном комплексе «Спортэкс» прошли масштабные соревнования юношеских команд по баскетболу, за выход в финал турнира, который проводился в рамках большого социально-спортивного проекта «Планета баскетбола — Оранжевый атом», в г. Балаково боролись 16 школьных команд — они формировались из учащихся 7-8 классов, сообщает пресс-служба.

С приветствием к финалистам соревнований обратился начальник управления информации и общественных связей Балаковской АЭС Дмитрий Шевченко : « Госкорпорация «Росатом» поддерживает развитие не только науки, но и спорта в атомградах, поэтому мы и проводим столь масштабные спортивные мероприятия. Баскетбол, как и любой другой командный спорт, наделяет каждого игрока умением работать на общий результат, этот навык очень пригодится вам во взрослой жизни и поможет в понимании такой корпоративной ценности Росатома, как «Единая команда». Уверен, что этот новый для нашего города турнир станет традиционным, а число его участников будет только расти».

За выход в суперфинал соревнований, который будет проводиться среди лучших команд «атомных» городов, сражались юные баскетболисты гимназии №2, СОШ №№ 2, 13, 28. После серии ярких и зрелищных игр определился победитель чемпионата — команда школы №28.

Настоящим подарком для всех без исключения участников стали гость турнира — мастер спорта по баскетболу, заместитель директора Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» — Александр Фомин . Он выступал за московские клубы «Динамо» и «ЦСК» и не раз защищал честь страны на спортивных аренах. Перед началом чемпионата он провел для юных балаковских баскетболистов мастер-класс и стал комментатором финальных игр.

«В плане спортивной инфраструктуры у Балаково сильный потенциал, — отметил Александр Фомин. — Центр спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» во всех городах присутствия предприятий атомной энергетики развивает не только детско-юношеский баскетбол, но и материально-техническую базу, подходящую для профессиональных занятий баскетболом. Мы планируем запустить атомную лигу баскетбола, которая в перспективе свяжет все атомграды между собой. Мы готовы делиться своим опытом развития баскетбольного движения».

Все команды-участники чемпионата получили в подарок от «атомщиков» комплекты баскетбольных мячей. А победителям досталась еще и профессиональная баскетбольная форма.