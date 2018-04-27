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«Лестер» может уволить главного тренера
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«Лестер» может уволить главного тренера 

LiveSport.Ru 53 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Руководство «Лестера» задумалось о прекращении сотрудничества с главным тренером Клодом Пюэлем, информирует The Guardian.
По данным издания, французский специалист в последнее время начал конфликтовать с футболистами, поэтому регулярно делает перестановки в составе.
При этом Пюэль не спешит идти на контакт, чтобы уладить ситуацию, из-за чего обстановка в коллективе накаляется.
Таккже в клубе недовольны последними результатами команды — «Лестер» одержал лишь три победы в последних десяти матчах и окончательно потерял шансы пробиться в еврокубки.
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«Лестер» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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