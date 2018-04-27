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Фанат вытатуировал на своем теле изображение формы бразильского клуба
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Фанат вытатуировал на своем теле изображение формы бразильского клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Болельщик бразильского футбольного клуба «Фламенго» Маурисио дос Анжос необычным способом выразил свою поддержку любимой команде, передает "Советский спорт".
По информации портала Vice, он вытатуировал на своем теле изображение футболки клуба.
"Я всегда хотел сделать татуировку в честь «Фламенго» с тех пор, как стал их поклонником в детстве. Мой отец не любил татуировки, но, как только мне исполнилось 18 лет, я смог убедить его и сделал на бицепсах стервятника (талисман клуба. — "Газета.Ru") со щитом «Фламенго»", — сказал болельщик.
Фанат покрыл около половины своего тела татуировкой в виде формы «Фламенго».
Ранее болельщик лондонского «Арсенала» вытатуировал изображение французского форварда клуба Александра Ляказетта на своей ягодице.
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