Елизавета Трущенко даст мастер-класс на XII турнире по самбо памяти Александра и Никиты Петровых

Самая известная омская самбистка и дзюдоистка, заслуженный мастер спорта России Елизавета Трущенко даст в субботу, 28 апреля, мастер-класс почти 160 участникам XII межрегионального юношеского турнира по самбо памяти Александра Никиты Петровых , сообщил заместитель главного судьи соревнований Иван Паринов.

Спарринг-партнёром Лизы, которая в 2007 и 2008 годах была победительницей первых двух турниров памяти семьи Петровых, станет мастер спорта по самбо и дзюдо Александр Ценаев. Он — сын известного омского тренера Михаила Ценаева, который работает с обоими спортсменами.

— Мастер-класс пройдёт во время торжественного открытия турнира и даст ребятам возможность увидеть самбо высшего уровня, — считает зампредседателя Омского отделения общества «Динамо» Александр Лаповенко. — Лиза Трущенко — чемпионка Сурдлимпийских игр 2013 и серебряный призёр игр 2017 года, многократная чемпионка России. Александр Ценаев — призёр чемпионатов МВД России по дзюдо и самбо, слушатель Омской академии МВД.

По данным оргкомитета, на турнир памяти Александра и Никиты Петровых в этом году приезжает рекордное количество 13 и 14-летних юношей и девушек из клубов и школ самбо Омской области, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Курганской, Челябинской и других областей. Это почти 20 команд, с которыми прибывают и квалифицированные судьи. Всего в 12 турнирах, которые проходят под лозунгом «Спорт — против насилия и преступности!» в схватках на коврах омского «Динамо» примут участие более 1600 ребят.

Победителям в 14 весовых категориях (10 — юношам и 4 — девушкам) будут вручены сертифицированные комплекты формы самбиста, а всем призёрам — специально изготовленные с символикой турнира кубки, медали, дипломы и ценные подарки. Каждый участник соревнований при регистрации получит фирменные футболку, бейдж-магнит, буклет. Предусмотрены награды «За волю к победе», «За лучшую технику», командные призы, а также поощрения лучших судей и тренеров.

— Турнир памяти семьи Петровых — великолепно реализованная общественная инициатива спортсменов, тренеров и журналистов Омской области, — считает заместитель председателя правительства региона Владимир Компанейщиков . — Соревнования погружают ребят в атмосферу честного соперничества, позволяют рано осознавать ценность человеческой жизни, необходимость активной борьбы со злом во всех его проявлениях.

Первый турнир памяти семьи известного омского журналиста, корреспондента газеты «Известия» , редактора журнала «Право на выбор» Александра Петрова состоялся 22 апреля 2007 года — через шесть месяцев после трагической гибели 8 августа 2006 года в горах Алтая самого Александра, его жены, преподавателя иностранного языка ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Алёны Петровой и их сыновей 7-летнего Никиты и 3-летнего Артёма. Молодую семью, желая заполучить автомобиль, расстрелял из засады вооружённый бандит. Соревнования инициировали омские журналисты, спортсмены-самбисты и тренеры «Динамо», где любимым видом спорта занимались Александр и Никита.

Торжественное открытие турнира памяти Александра и Никиты Петровых состоится 28 апреля в 11:00 в спортивном комплексе «Динамо» (ул. Интернациональная, 4).