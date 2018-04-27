Елизавета Трущенко даст мастер-класс на XII турнире по самбо памяти Александра и Никиты Петровых 

Самая известная омская самбистка и дзюдоистка, заслуженный мастер спорта России Елизавета Трущенко даст в субботу, 28 апреля, мастер-класс почти 160 участникам XII межрегионального юношеского турнира по самбо памяти Александра и Никиты Петровых, сообщил заместитель главного судьи соревнований Иван Паринов.
Спарринг-партнёром Лизы, которая в 2007 и 2008 годах была победительницей первых двух турниров памяти семьи Петровых, станет мастер спорта по самбо и дзюдо Александр Ценаев. Он — сын известного омского тренера Михаила Ценаева, который работает с обоими спортсменами.
— Мастер-класс пройдёт во время торжественного открытия турнира и даст ребятам возможность увидеть самбо высшего уровня, — считает зампредседателя Омского отделения общества «Динамо» Александр Лаповенко. — Лиза Трущенко — чемпионка Сурдлимпийских игр 2013 и серебряный призёр игр 2017 года, многократная чемпионка России. Александр Ценаев — призёр чемпионатов МВД России по дзюдо и самбо, слушатель Омской академии МВД.
По данным оргкомитета, на турнир памяти Александра и Никиты Петровых в этом году приезжает рекордное количество 13 и 14-летних юношей и девушек из клубов и школ самбо Омской области, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Курганской, Челябинской и других областей. Это почти 20 команд, с которыми прибывают и квалифицированные судьи. Всего в 12 турнирах, которые проходят под лозунгом «Спорт — против насилия и преступности!» в схватках на коврах омского «Динамо» примут участие более 1600 ребят.
Победителям в 14 весовых категориях (10 — юношам и 4 — девушкам) будут вручены сертифицированные комплекты формы самбиста, а всем призёрам — специально изготовленные с символикой турнира кубки, медали, дипломы и ценные подарки. Каждый участник соревнований при регистрации получит фирменные футболку, бейдж-магнит, буклет. Предусмотрены награды «За волю к победе», «За лучшую технику», командные призы, а также поощрения лучших судей и тренеров.
— Турнир памяти семьи Петровых — великолепно реализованная общественная инициатива спортсменов, тренеров и журналистов Омской области, — считает заместитель председателя правительства региона Владимир Компанейщиков. — Соревнования погружают ребят в атмосферу честного соперничества, позволяют рано осознавать ценность человеческой жизни, необходимость активной борьбы со злом во всех его проявлениях.
Первый турнир памяти семьи известного омского журналиста, корреспондента газеты «Известия», редактора журнала «Право на выбор» Александра Петрова состоялся 22 апреля 2007 года — через шесть месяцев после трагической гибели 8 августа 2006 года в горах Алтая самого Александра, его жены, преподавателя иностранного языка ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Алёны Петровой и их сыновей 7-летнего Никиты и 3-летнего Артёма. Молодую семью, желая заполучить автомобиль, расстрелял из засады вооружённый бандит. Соревнования инициировали омские журналисты, спортсмены-самбисты и тренеры «Динамо», где любимым видом спорта занимались Александр и Никита.
Торжественное открытие турнира памяти Александра и Никиты Петровых состоится 28 апреля в 11:00 в спортивном комплексе «Динамо» (ул. Интернациональная, 4).