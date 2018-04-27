В Новоселовском районе образовался кризис власти

Районный совет депутатов во главе с председателем Людмилой Толстиковой признал работу главы Новоселовского района Александра Гергарта неудовлетворительной. За данное решение голосовали 11 депутатов против 3.

Примечательно, что абсолютное большинство в местном парламенте занимают представители «Единой России» , более того, Гергарт занимает пост руководителя местного отделения партии, а Толстикова — член партии.

Как пояснила «АиФ-Красноярск» Людмила Толстикова, «это нормальная ситуация, не то что недовольство, это рекомендации по усилению работы, строительства и ремонтов в социальной сфере, сельского хозяйства».

По словам председателя райсовета, решение было принято сугубо на местном уровне, никаких согласований с руководством края и партии власти не производилось.

«Для меня это стало полной неожиданностью, — сказал глава района Александр Гергардт. — Никакого накала в работе с депутатским корпусом не было. Никаких критических вопросов до сессии ни один депутат не задавал. Конечно, как и везде, в нашем районе есть проблемы, но решать их нужно совместно, в том числе и с депутатским корпусом».

Если верить рейтингу муниципальных образований министерства сельского хозяйства края, Новоселовский район за 2017 улучшил свои позиции и занял 7 место из 38 территории, поднявшись с 12 места.

Пока, в соответствии уставом района, глава покидать свой пост не обязан.

Борьба местных кланов, царьков и цариц не первый раз приводит к кризису власти в территориях края. Так, в 2013 году, был распущен парламент в Абанском районе, а в 2017 после решения городского Совета депутатов была отправлена в отставку глава города Назарова Юлия Стрельникова.