Иньеста может стать игроком ПСЖ

Французский ПСЖ рассчитывает переманить полузащитника «Барселоны» Андреаса Иньесту. Боссы парижан хотят предложить 33-летнегому хавбеку подписать долгосрочный контракт на очень выгодных финансовых условиях, сообщает AS.

Кроме того, в услугах Иньесты заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола прекрасно знаком с игроком по совместной работе в «Барселоне» и очень высоко оценивает его игровые и лидерские качества.

Напомним, днём ранее Иньеста объявил, что точно покинет «Барселону» после окончания текущего сезона. Вероятным местом продолжения карьеры игрока называют чемпионат Китая.