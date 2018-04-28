Ещё
Иньеста может стать игроком ПСЖ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иньеста может стать игроком ПСЖ 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Soccer News
Французский ПСЖ рассчитывает переманить полузащитника «Барселоны» Андреаса Иньесту. Боссы парижан хотят предложить 33-летнегому хавбеку подписать долгосрочный контракт на очень выгодных финансовых условиях, сообщает AS.
Кроме того, в услугах Иньесты заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола прекрасно знаком с игроком по совместной работе в «Барселоне» и очень высоко оценивает его игровые и лидерские качества.
Напомним, днём ранее Иньеста объявил, что точно покинет «Барселону» после окончания текущего сезона. Вероятным местом продолжения карьеры игрока называют чемпионат Китая.
Новости футбола: «Спартак» хочет приобрести защитника из «Янг Бойз»
Свободная пресса: последние новости
Силовики зачищают Россию от террористов к инаугурации и ЧМ по футболу Бывший защитник «Реала» может перейти в «Барселону» В Совфеде назвали количество незаконно вывезенных из страны денег
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка52
Кокорин назвал Дзюбу крохобором4
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Капризов не поможет сборной России
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение