Директора санатория в Челябинской области оштрафовали за долги по зарплате 104 работникам

Гендиректора санатория «Сунгуль» в Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за задержку зарплаты 104 работникам. Следственный комитет по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело.

Проверка снежинской прокуратуры показала, что ООО «Санаторий „Сунгуль“» задолжало работниками, в том числе 36 уволенным, более восьми миллионов рублей.

— По постановлению прокурора города гендиректор общества привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Мировым судом ему назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозёрова. — В мировой суд направлено 90 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной работникам зарплаты.

Следственный комитет начал расследование по статье 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше трёх месяцев).