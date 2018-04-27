Ещё
Директора санатория в Челябинской области оштрафовали за долги по зарплате 104 работникам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Директора санатория в Челябинской области оштрафовали за долги по зарплате 104 работникам 

74.ru 46 минут назад
Фото: 74.ru
Гендиректора санатория «Сунгуль» в Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за задержку зарплаты 104 работникам. Следственный комитет по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело.
Проверка снежинской прокуратуры показала, что ООО «Санаторий „Сунгуль“» задолжало работниками, в том числе 36 уволенным, более восьми миллионов рублей.
— По постановлению прокурора города гендиректор общества привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Мировым судом ему назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозёрова. — В мировой суд направлено 90 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной работникам зарплаты.
Следственный комитет начал расследование по статье 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше трёх месяцев).
Долги предприятий по зарплате в Челябинской области с начала года увеличились на 11 миллионов рублей. По суммарной задолженности регион занимает второе место в Уральском федеральном округе после Свердловской области. Об этом 24 апреля на заседании коллегии в региональной прокуратуре заявил заместитель генпрокурора Юрий Пономарёв.
74.ru: последние новости
Салават Юлаев не бандит: Эльбрус Нигматуллин попросил комика ТНТ извиниться за оскорбление башкир Ревели в суде: челябинских школьниц приговорили к условным срокам за закладки в «Парковом» Грязное дело: на Южном Урале военные спасли «подбитый» танк и победили бездорожье на УАЗах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»268
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото11
Француз забил гол рукой и сознался
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение