Оценки гонщикам за Гран-при Азербайджана Формулы-1

Кто допустил самую дикую ошибку, кого винить в авариях и кто оказался лучше всех в Азербайджане?

Шарль Леклер — 9,5 Вот мы и увидели настоящего чемпиона Формулы-2! Монегаск сначала блеснул в квалификации, а затем провел безошибочную гонку в сложных условиях с необходимостью контролировать работу шин, грамотно проводить рестарты и держаться подальше от стен. Заслуженное звание гонщика дня.

Фернандо Алонсо — 9 Развожу руками: да, опять девятка для испанца, опять нет повода понизить балл. В квалификации буднично был разгромлен Вандорн, в стартовой аварии вины испанца нет (вот только зря он обзывается на Сироткина), ну а дальше Фернандо сумел отыграться даже на повреждённом «Макларене». Гонщик в полном порядке. Его команда — по-прежнему нет.

Лэнс Стролл — 9 Канадец был хорош. Собрался и по делу опередил Сироткина в квалификации, а в гонке сохранил хладнокровие и принёс «Уильямсу» первые в сезоне очки. Баку — это прям трасса Лэнса.

Валттери Боттас — 8,5 Бедный Валттери! Надеемся, анонсируемые десять пинт пива помогли Боттасу отойти от обидной потери уже гарантированной победы. Да, эти 25 очков стали реальны только из-за аварии «Ред Булл», но Валттери, в отличие от Хэмилтона , выбрал более грамотную тактику и/или лучше обращался с шинами, что и дало ему шанс. Символично, что те самые шины всё и испортили. Ну а баллы снижены за квалифицию и то, что в первой части гонки не соперничал с Хэмилтоном.

Льюис Хэмилтон — 8 Британец после финиша сам признался: у него странные ощущения от победы. В гонке Льюис не показал ничего особенного: не имел шанса обогнать Феттеля и из-за тактики пропустил Боттаса. Победа сама свалилась Хэмилтону в руки — ну, так бывает.

Серхио Перес — 8 Низковатый балл? Ну, в квалификации Чеко проиграл Окону, пусть и самую малость. Потом был довольно вялый старт (что и привело к «пинку» от Сироткина). Дальше — да, похвалим и за грамотную тактику, и за своевременный обгон испортившего шины Феттеля . Кстати, ещё надо напомнить про штраф за слишком ранний обгон на рестарте — Чеко повезло, что наказание ни на что не повлияло.

Карлос Сайнс — 8 Респект Карлосу за сильное начало гонки, где «Рено» мощно мчали на «ультрасофте». Дальше всё стало похуже из-за неидеально работавшего «софта», но в итоге Карлос всё-таки набрал немало очков. Хотя наверняка думает, что в теории мог оказаться на месте Переса. Подиумном. И напомним про счёт 0:4 в квалификациях.

Себастьян Феттель — 7,5 Себ сказал, что не жалеет о попытке обогнать Боттаса, стоившей ему подиума. И мы тоже скажем немцу спасибо за смелость. После чего все равно снимем баллы: ошибка налицо, она стоила Феттелю 13 очков. Про то, что без аварии «быков» Себ спокойно выиграл бы гонку, вспоминать нет смысла.

Стоффель Вандорн — 7,5 Провальный уик-энд бельгийца, который был чудесным образом спасён в самом конце. После аварии Грожана Стоффель стал единственным, кто второй раз подряд поехал в боксы и поставил прогретый комплект шин. В итоге на рестарте Вандорн обогнал нескольких соперников на остывших покрышках и ворвался в топ-10. Тут — молодец. До этого момента всё было ужасно.

Брендон Хартли — 7,5 В квалификации новозеландец допустил грубую ошибку, когда с проколотым колесом очутился аккурат на траектории у Гасли — Брендон сам признался, что это было непрофессионально. Зато в гонке Хартли отработал достойно и не без удачи взял первое в карьере очко.

Пьер Гасли — 7,5 Французу весь уик-энд мешали соперники. В квалификации решающий круг превратился в экстренное избежание аварии на скорости за 300, а в гонке машину Пьера на рестарте ударил Магнуссен — Кевин заработал себе очередного недруга в пелотоне.

Кими Райкконен — 6,5 Кими, ну как так?! Финн должен был стать в квалификации как минимум вторым, но две ошибки на быстрых кругах в Q3 ответили Райкконена на шестую строчку. Субботние ошибки Кими в решающий момент уже становятся дурной традицией. В гонке финн не очень хорошо стартовал, что повлекло аварию с Окном. Да и на финише Райкконен, как кажется, мог бы действовать чуть активнее позади Хэмилтона.

Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен — 6,5 Высоковатые ошибки при очной аварии? Ну, не знаю. Просмотр повторов столкновения привёл вашего автора к стойкому ощущению: произошло скорее несчастье, чем грубая ошибка одного из гонщиков. Пожалуй, чуть выше вина Макса, но на фоне некоторых других его поступков, завершившихся успешной обороной, этот был далеко не самым диким. Так уж сложилось обстоятельства: это не Турция-2010 с явной виной Феттеля, который повернул в бок Уэбберу.

Кевин Магнуссен — 6 Датчанин продолжает терять друзей в пелотоне. На сей раз Кевин сцепился с Гасли — скорее всего, именно на этих обломках потерял победу Боттас. Судя по комментариям француза и скромной реакции Магнуссена, виноват именно пилот «Хааса».

Маркус Эрикссон — 6 Вот пришла и очередь Маркуса выглядеть бледной тенью на фоне Леклера. Эрикссон сильно проиграл напарнику в квалификации, а на старте стал участником одного из множества инцидентов. Ну, не его уик-энд.

Сергей Сироткин — 6 Для начала — про аварии. В инциденте, приведшем к сходу, россиянин не виноват: что бы ни говорил Алонсо, у Сироткина при всем желании уже не было времени, чтобы сбросить газ и пропустить Хюлькенберга . А вот за Переса пожурим — немного напомнило ошибки Квята в России-2016 и Австрии-2017. Ну и в идеале надо было опережать Стролла в квалификации — потенциал для этого точно есть.

Эстебан Окон — 5,5 Что бы ни говорил Эстебан, авария с Кими — скорее вина француза. На первом круге нужно оставлять соперникам больше места — с этим согласится даже Ферстаппен. Вполне возможно, собственной упёртостью Окон лишил себя подиума.

Нико Хюлькенберг — 5 Баку — проклятое для немца место. В 2016-м Хюлькенберг ошибся в квалификации и лишил себя шанса на подиум, а в 2017-м и 2018-м попал в довольно глупые аварии. Может, сходить в какую-нибудь местную мечеть или церковь?