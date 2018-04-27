Международный Слата марафон впервые пройдет в Иркутске

В столице Приангарья 17 июня пройдет Иркутский Международный Слата марафон, в котором могут принять участие все желающие. Это первое в нашем городе большое любительское беговое мероприятие, соответствующее международным стандартам.

Марафон стартует от памятника Александру III по историческому центру, набережной реки Ангара и острову Юность. Предусмотрены несколько дистанций: на 3, 10, 21, 42 км. В марафоне примут участие жители города и участники со всей России. В настоящее время также подтвердили участие спортсмены из Бельгии, Польши, Китая, Армении, Украины и Монголии.

В зависимости от вида трассы участники забегов на 10, 21, 42 км получают медаль участника, номер с чипом, фирменную футболку, питание и воду на трассе. Для любителей бега, их друзей и членов семьи будет организован большой праздник с концертными площадками, торговыми зонами и развлекательными мероприятиями.