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Международный Слата марафон впервые пройдет в Иркутске
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Международный Слата марафон впервые пройдет в Иркутске 

Советский спорт 45 минут назад
Фото: Советский спорт
В столице Приангарья 17 июня пройдет Иркутский Международный Слата марафон, в котором могут принять участие все желающие. Это первое в нашем городе большое любительское беговое мероприятие, соответствующее международным стандартам.
Марафон стартует от памятника Александру III по историческому центру, набережной реки Ангара и острову Юность. Предусмотрены несколько дистанций: на 3, 10, 21, 42 км. В марафоне примут участие жители города и участники со всей России. В настоящее время также подтвердили участие спортсмены из Бельгии, Польши, Китая, Армении, Украины и Монголии.
В зависимости от вида трассы участники забегов на 10, 21, 42 км получают медаль участника, номер с чипом, фирменную футболку, питание и воду на трассе. Для любителей бега, их друзей и членов семьи будет организован большой праздник с концертными площадками, торговыми зонами и развлекательными мероприятиями.
Организует спортивное мероприятие движение «Живи100» при содействии министерства спорта Иркутской области. Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте мероприятия — www.irkutskmarathon.com. Партнеры мероприятия: «Слата», irk.ru, Кинескоп, радио МСМ.
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