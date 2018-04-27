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В организации первого тестового матча на «Самара Арене» примут участие 385 волонтеров
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В организации первого тестового матча на «Самара Арене» примут участие 385 волонтеров 

Волга Ньюс 41 минуту назад
«Волонтеры прошли предварительное обучение. Они будут задействованы как на самом стадионе, так и на прилегающей к нему территории, по 15 функциональным направлениям. Среди них — взаимодействие со СМИ, работа со зрителями, помощь телерадиовещателям и др. В целом, основная наша задача — радушная встреча болельщиков и гостей, помощь в ориентировании на стадионе, прилегающей территории и решении возникающих вопросов», — поясняет Юлия Чигарева, добавляя, что готовиться к Чемпионату мира по футболу кандидаты в волонтеры начали еще в ноябре прошлого года.
Напомним, всего на матчах ЧМ-2018 в Самарской области будет задействовано около 2,6 тысяч волонтеров.
"Градус настроя уже очень высок. Ведь осталось меньше 50 дней до чемпионата. Наши волонтеры с нетерпением ждут тестового матча, за которым последуют долгожданные ключевые события", — говорит Юлия Чигарева.
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