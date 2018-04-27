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Всероссийский полумарафон второй раз пройдет в Красноярске
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Всероссийский полумарафон второй раз пройдет в Красноярске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
20 мая тысячи россиян смогут поучаствовать во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег». В Красноярске мероприятие проведут второй раз. На выбор участникам дается четыре дистанции. Пробежать можно будет по самым живописным местам: острову Татышев, Виноградовскому мосту, левобережной набережной Енисея. Об этом сообщили в городской администрации.
Отличительной чертой марафона, как и в прошлые годы, будет синхронный старт по всей стране. Так в Москве забег начнется в 9 утра, в Красноярске — в 13:00. Все участники полумарафона получат памятные медали с символикой города, где они бежали дистанцию. Также выберут беговую столицу России: в прошлом году этот титул получила Казань.
Зарегистрироваться на всероссийскую пробежку и уточнить детали можно на сайте: забег.рф.
Статисты Приморья отмечают положительную тенденцию: в регионе растет количество приверженцев ЗОЖ. За прошлый год спортом там занялись больше полумиллиона человек.
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