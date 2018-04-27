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В филиале «Савелки» отпраздновали День весны и труда
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В филиале «Савелки» отпраздновали День весны и труда 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
В преддверии Первомая в филиале ТЦСО «Зеленоградский» в Савелках прошел праздничный вечер для жителей. Мероприятие началось с чествования победителей окружного Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Зеленограда — Дроновой Людмилы и Набатовой Ирины, а также их замечательного преподавателя Якубовой Наталии.
В рамках торжественной части прозвучало видеообращение заведующий филиалом «Савелки» Марии Степановой, в котором она поздравила савелкинских конкурсантов с победой и пожелала им удачи на городском этапе Чемпионата в Москве. Вечер продолжится концертной программой под названием «Ритмы мая», подготовленной мужским ансамблем «Камертон». Артисты исполнили популярные песни из кинофильмов 60-80 годов и подарили зрителям настоящее весеннее настроение.
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