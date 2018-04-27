В филиале «Савелки» отпраздновали День весны и труда

В преддверии Первомая в филиале ТЦСО «Зеленоградский» в Савелках прошел праздничный вечер для жителей. Мероприятие началось с чествования победителей окружного Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Зеленограда — Дроновой Людмилы и Набатовой Ирины, а также их замечательного преподавателя Якубовой Наталии.