В филиале «Савелки» отпраздновали День весны и труда 

В преддверии Первомая в филиале ТЦСО «Зеленоградский» в Савелках прошел праздничный вечер для жителей. Мероприятие началось с чествования победителей окружного Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Зеленограда — Дроновой Людмилы и Набатовой Ирины, а также их замечательного преподавателя Якубовой Наталии.
В рамках торжественной части прозвучало видеообращение заведующий филиалом «Савелки» Марии Степановой, в котором она поздравила савелкинских конкурсантов с победой и пожелала им удачи на городском этапе Чемпионата в Москве. Вечер продолжится концертной программой под названием «Ритмы мая», подготовленной мужским ансамблем «Камертон». Артисты исполнили популярные песни из кинофильмов 60-80 годов и подарили зрителям настоящее весеннее настроение.