В праздничные дни в Новодвинске пройдет национальный чемпионат по фрироупу

Фрироуперы со всей России в первые весенние праздники приедут в Новодвинск, чтобы стать участниками самого крупного чемпионата на преодолении дистанций по верёвочным элементам. В эти дни город примет более 150 участников, рассказал автор проекта по развитию фрироупа в Архангельской области Кирилл Телицын.

Фрироуп — вид двигательной активности с элементами спорта и экстрима, основанный на преодолении участниками специальных дистанций, состоящих из веревочных элементов, без касаний контрольных поверхностей. Данный проект направлен на создание мобильной площадки для занятия Фрироупом, на которой молодежь сможет освоить азы данного искусства.

— Мы принимаем девятый открытый чемпионат. Участники уже приезжают — из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской и Вологодской областей, — рассказывает Кирилл.

В программу соревнований войдут личные первенства, командные гонки, а также соревнования постановщиков дистанций. В городском парке будут созданы веревочные дистанции для представителей любительского, спортивного и элитного классов. Для всех желающих попробовать себя в этом спорте откроют народных полигон 30 апреля, а для бывалых спортсменов вне соревнований пройдут гонки под названием «Сюрприз» — дистанцию смельчаки узнают только в день проведения гонки.

Национальный чемпионат каждый год проходит в разных городах. Так, в прошлом году соревнования принимала Казань. Новодвинск же, по сравнению с другими городами, совсем небольшая площадка, но, по словам Кирилла, им удалось убедить, что здесь есть все условия.

— Почему Новодвинск? АЦБК создал отличные условия для участников, а именно — помог с проживанием, трансфером и многими другими организационными моментами. Региональное отделение федерации фрироупа Архангельской области отправили заявку на то, что готовы принять чемпионат. Представитель федерации в 2017 году в декабре осмотрел территорию, пообщались с мэром. В конце января было принято решение, — объяснил Кирилл.

Популяризация фрироупа началась в Архангельской области в 2014 году. Социальный проект был разработан и написан инициативной молодежью Новодвинска.