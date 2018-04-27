Пятигорский ипподром открывает новый скаковой сезон

Открытие нового скакового сезона на Пятигорском ипподроме состоится 2 мая. На первых скачках сезона запланировано около десяти призовых заездов.

«В день открытия сезона, в десяти скачках, примут участие представители чистокровной арабской, ахалтекинской, чистокровной верховой пород лошадей лучших конных заводов Ставрополья и СКФО», — сообщается на сайте Минсельхоза Ставрополья.

До осени на ипподроме каждое воскресенье будут проводиться скачки. Всего в скаковом сезоне-2018 запланировано 20 скаковых дней. Ожидается, что на скаковой круг выйдет более 500 скаковых лошадей.