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Пятигорский ипподром открывает новый скаковой сезон
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Пятигорский ипподром открывает новый скаковой сезон 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Открытие нового скакового сезона на Пятигорском ипподроме состоится 2 мая. На первых скачках сезона запланировано около десяти призовых заездов.
«В день открытия сезона, в десяти скачках, примут участие представители чистокровной арабской, ахалтекинской, чистокровной верховой пород лошадей лучших конных заводов Ставрополья и СКФО», — сообщается на сайте Минсельхоза Ставрополья.
До осени на ипподроме каждое воскресенье будут проводиться скачки. Всего в скаковом сезоне-2018 запланировано 20 скаковых дней. Ожидается, что на скаковой круг выйдет более 500 скаковых лошадей.
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