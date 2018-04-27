Бунт рабочих в Тюмени обернется штрафом: прокуратура привлекла к ответственности компанию «Техинсжстрой»

Сегодня, 27 апреля, прокуратура Ленинского округа Тюмени привлекла к административной ответственности столичную строительную компанию «Техинжстрой», рабочие которой несколько недель назад устроили бунт. За невыплату в установленный срок зарплаты работодателю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

— В ходе проверки информация о забастовка не подтвердилась. Вместе с тем, установлено, что организация в этом году систематически нарушает сроки выплаты заработной платы. К примеру, зарплату за март здесь выплатили только 25 апреля. Задержки с оплатой труда были и в прошлом году, — рассказали в прокуратуре Ленинского округа.

Генеральному директору компании прокуратура направила представление, в котором потребовала принять необходимые меры для устранения нарушений трудовых прав работников.

13 апреля — в день забастовки — работникам выплатили аванс, который они должны были получить еще в конце марта. 15 апреля, по словам работников ООО СК « Техинжстрой», им должны были выплатить зарплату, но ее снова задержали.