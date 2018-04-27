Кадиев не признал обвинения в нецензурной брани после игры «Анжи» — «Урал»

"Я никак не высказывался после матча. С чего вы решили что я высказывался?

В бумагах, поступивших в комитет по этике РФС, говорится, что оскорблял я? Они мой голос не знают или не различают чьи-то голоса. Там же слышен голос, и это голос другого человека. Сравните мой голос и голос того человека, который ругается. У меня нет привычки ругаться матом", — сказал Кадиев корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну