Президент «Анжи» Осман Кадиев отверг обвинения в том, что он нецензурно высказывался в адрес арбитров после матча махачкалинев с «Уралом» (0:1). Главный тренер уральцев Александр Тарханов давал интервью после матча, а на заднем плане звучала нецензурная брань в адрес арбитров. Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что слова принадлежат Кадиеву.
"Я никак не высказывался после матча. С чего вы решили что я высказывался?
В бумагах, поступивших в комитет по этике РФС, говорится, что оскорблял я? Они мой голос не знают или не различают чьи-то голоса. Там же слышен голос, и это голос другого человека. Сравните мой голос и голос того человека, который ругается. У меня нет привычки ругаться матом", — сказал Кадиев корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.
Накануне глава Комитета по этике Семен Андреев заявил, что заседание Комитета по этике состоится 4 мая.