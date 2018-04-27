Тур кубка ЧМ по футболу стартовал на заключительном этапе в Японии 

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал в Японии. Об этом сообщает РИА Новости.
Это будет заключительный этап перед возвращением спортивного трофея в Россию.
Открывающая торжественная церемония прошла в токийском аэропорту Ханэда.
В мае кубок вернется в Россию, откуда он начал свой международный тур в сентябре 2017 года.
Главный трофей ЧМ объехал 51 страну, а также побывал в 16 городах России.
Ранее сообщалось, что открылось голосование за лучший слоган сборной России на чемпионате мира -2018.