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Депутат Госдумы назвал выступление Родченкова дешевым сериалом
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Депутат Госдумы назвал выступление Родченкова дешевым сериалом 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент Федерации керлинга России (ФКР) и депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев отметил, что информатор ВАДА Григорий Родченков обижен на Россию. По словам Свищева, именно обида движет им, когда он делает свои громкие заявления.
— Все последние новости про Родченкова и остальное напоминают дешевый сериал, в котором есть дешевые сценаристы, дешевые режиссеры и не менее дешевые актеры, — сказал Свищев. — У Родченкова злость, зависть и обида на все, что связано с Россией. Его выгнали с работы, у него неудовлетворенное эго и плюс его диагноз из психиатрии. Но и это не главное. Главное, что он — всего лишь инструмент в руках заказчиков. И жаль, что наши спортсмены попали в этот замес. Родченков говорил то, что от него требовали новые хозяева. А за эти слова ему обещали чуть ли не премию мира. (Андрей СИЗЯКИН)
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