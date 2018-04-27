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Украинский футболист «Манчестер Сити» рассказал о праздновании чемпионства
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Украинский футболист «Манчестер Сити» рассказал о праздновании чемпионства 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Сайт «Манчестер Сити»
Украинский футболист английского клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о том, как воспринял чемпионство своего клуба. Слова игрока приводит «Чемпионат».
"Никто еще ничего не праздновал — я вообще встретил чемпионство в аэропорту. Все пока спокойно — кубок будут вручать только 6 мая.
Еще пять туров впереди, поэтому статус чемпиона до конца не ощущается. В команде только шутим между собой, спрашиваем: «Как дела, чемпион?» — сказал Зинченко.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" претендует на четырех футболистов «Манчестер Сити».
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