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Раджа Наингголан: «Роме» нужно собраться с силами и сделать то же самое, что и с «Барселоной»
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Раджа Наингголан: «Роме» нужно собраться с силами и сделать то же самое, что и с «Барселоной» 

Советский спорт 2 часа назад
Эусебио Ди Франческо: Мы здорово начали матч, но затем немного потерялись
"Мы хорошо начали игру, но потом допустили много ошибок. Пять пропущенных мячей — не самый справедливый результат для нас.
Мы забили два мяча и сохраняем шансы на выход в финал. Нам нужно собраться с силами и сделать то же самое, что и с «Барселоной». Знаем, что это будет непросто, но мы уже сделали это один раз", — приводит слова бельгийца Sky Sports.
Ответный матч «Ливерпуля» и «Ромы» состоится 2 мая на «Олимпийском стадионе».
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