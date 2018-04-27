Раджа Наингголан: «Роме» нужно собраться с силами и сделать то же самое, что и с «Барселоной»

Эусебио Ди Франческо: Мы здорово начали матч, но затем немного потерялись

"Мы хорошо начали игру, но потом допустили много ошибок. Пять пропущенных мячей — не самый справедливый результат для нас.

Мы забили два мяча и сохраняем шансы на выход в финал. Нам нужно собраться с силами и сделать то же самое, что и с «Барселоной». Знаем, что это будет непросто, но мы уже сделали это один раз", — приводит слова бельгийца Sky Sports.

Ответный матч «Ливерпуля» и «Ромы» состоится 2 мая на «Олимпийском стадионе».