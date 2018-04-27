Зинченко: конфликты в «Манчестер Сити» решаются быстро — выходим раз на раз

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, как шутят в английской команде и как футболисты решают между собой конфликты.

«Всегда приятнее шутить над тем, у кого есть чувство юмора! Нужно понимать, над кем и в какое время ты шутишь. Это талант. Нужно чувствовать человека, с которым общаешься: будь то мужчина или девушка. Если речь о постели, то, конечно, тут мысли должны быть о девушке. Здесь тоже очень важно чувствовать! Ха-ха. У меня возможности не было шутить над Гвардиолой, но у него отличное чувство юмора — это я точно знаю. Гвардиола очень близок к команде. Да, с дисциплиной у него всё в порядке, но он больше друг, чем жёсткий и требовательный тренер.