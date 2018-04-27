Ещё
Зинченко: конфликты в «Манчестер Сити» решаются быстро — выходим раз на раз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зинченко: конфликты в «Манчестер Сити» решаются быстро — выходим раз на раз 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, как шутят в английской команде и как футболисты решают между собой конфликты.
«Всегда приятнее шутить над тем, у кого есть чувство юмора! Нужно понимать, над кем и в какое время ты шутишь. Это талант. Нужно чувствовать человека, с которым общаешься: будь то мужчина или девушка. Если речь о постели, то, конечно, тут мысли должны быть о девушке. Здесь тоже очень важно чувствовать! Ха-ха. У меня возможности не было шутить над Гвардиолой, но у него отличное чувство юмора — это я точно знаю. Гвардиола очень близок к команде. Да, с дисциплиной у него всё в порядке, но он больше друг, чем жёсткий и требовательный тренер.
Меня самого подкалывают часто. Кому-то не понравилась моя марка трусов, и пошли шутки. Но я-то понимаю, что им меня не переплюнуть! Стерлинг любит пошутить, Стоунз, Уолкер. Наверное, проще назвать тех, кто серьёзнее. Например, Яя Туре. Шутки шутками, а конфликты бывают, не без этого. Но всё быстро решается: раз на раз вышел, и всё!" — сказал Зинченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Чемпионат.com: последние новости
Джан готов отказать «Ювентусу» и «Баварии» и продлить контракт с «Ливерпулем» Аналитики: «Хоффенхайм» продолжит победную серию в матче с «Ганновером» Кто сделал Луи ван Галу предложение, от которого тренер не может отказаться
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова48
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную8
Бьорндален перешел на собак5
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»272
Липницкая удивила откровенным фото11
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение