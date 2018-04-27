Марат Измайлов: Россия сильнее Египта на всех позициях, кроме Салаха

«Шансы высоки. У меня практически нет сомнений, что Россия выйдет из группы. В группе есть две сборные, класс которых ниже, чем наш. А если говорить об Уругвае, то это тоже уже совсем не та команда, какой она была ещё пять лет назад.

Сейчас многие обсуждают Мохамеда Салаха , который выступит против нас в сборной Египта, и вроде как на его счёт есть определённые опасения. Если бы в футбол играли один на один, я бы сказал — да, мне страшно за нашу сборную. Но футбол — это командная игра. Россия же выступала против сборной Швеции, у которой есть топ-нападающий Златан Ибрагимович, и доказала, что можно играть и против таких мастеров. Он тогда себя, по сути, никак не проявил, а наша команда победила.