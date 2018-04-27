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Марат Измайлов: Россия сильнее Египта на всех позициях, кроме Салаха
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Марат Измайлов: Россия сильнее Египта на всех позициях, кроме Салаха 

Советский спорт 1 час назад
«Шансы высоки. У меня практически нет сомнений, что Россия выйдет из группы. В группе есть две сборные, класс которых ниже, чем наш. А если говорить об Уругвае, то это тоже уже совсем не та команда, какой она была ещё пять лет назад.
Сейчас многие обсуждают Мохамеда Салаха, который выступит против нас в сборной Египта, и вроде как на его счёт есть определённые опасения. Если бы в футбол играли один на один, я бы сказал — да, мне страшно за нашу сборную. Но футбол — это командная игра. Россия же выступала против сборной Швеции, у которой есть топ-нападающий Златан Ибрагимович, и доказала, что можно играть и против таких мастеров. Он тогда себя, по сути, никак не проявил, а наша команда победила.
Салах индивидуально очень сильный игрок, один из лучших в мире, но ему нужны качественные партнеры, как в „Ливерпуле“. Я считаю, что сборная России сильнее, чем сборная Египта, на всех позициях, за исключением позиции Салаха», — приводит слова Измайлова Life.
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