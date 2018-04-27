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Марадона возмущён своим изображением на баннерах фанатов «Ювентуса» в FIFA 18
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Марадона возмущён своим изображением на баннерах фанатов «Ювентуса» в FIFA 18 

Чемпионат.com 2 часа назад
Легендарный в прошлом футболист сборной Аргентины и «Наполи» Марадона был возмущён тем фактом, что в известном футбольном симуляторе FIFA 18 его изображение размещено на баннерах болельщиков «Ювентуса», за который он никогда не играл.
«Есть кто-то, кто делает неправильные вещи, и это вызывает боль в моём сердце. Я уже попросил разобраться в этом вопросе своих адвокатов, потому что нельзя так ошибаться в такой популярной игре. Это невозможно сделать. Кто-то хотел схитрить, но он заплатит за это», — сказал Марадона в эфире радиостанции Kiss Kiss Naples.
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