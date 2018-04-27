Обзор шестого матча серии между «Бостоном» и «Милуоки»

Успешная игра в раннем нападении и «31+14» от Янниса помогли «Бакс» сравнять счёт в серии с «Селтикс».

Продолжит ли вернувшийся после травмы Смарт выводить из равновесия баскетболистов «Бакс»? Найдут ли «Селтикс» управу на Миддлтона? Чья дальнобойная артиллерия сработает лучше? Узнал ли Эрик Бледсо за пять предыдущих битв, кто такой Терри Розир ? От ответов на эти и другие вопросы зависела судьба главного: быть или не быть седьмому матчу в серии? Пранти решил изменить стартовый состав, выпустив Мейкера вместо Зеллера. Стивенс победное сочетание оставил. Встреча традиционно для данной пары началась довольно сумбурно, ведь оба коллектива допускали невынужденные ошибки. Но как только хозяева чуть нащупали игру и завершили быструю атаку лёгким данком, главный тренер «Селтикс» решил взять паузу для внесения корректив.

«Бостон» ответил рывком 8:0, заставив уже «Милуоки» требовать тайм-аут. Медленный темп и постоянная позиционная борьба идеально подходили для оборонительной модели Брэда Стивенса , что явно не входило в планы «Бакс». Смарт, оставшись один на один с большим Мейкером, раскачал того на дриблинге и заработал фол. Но центровой умудрился случайно наступить на то, что является стальным у наиболее ответственных игроков. Маркус выдержал.

Комбинации «Селтикс» выглядели более осмысленными и грамотными, поэтому гости логично повели в счёте 10:19. У «Бакс» были огромные трудности с набором очков, и лишь появившийся со скамейки Деллаведова реализовал первую трёшку команды ближе к окончанию стартовой четверти. В очередной раз прекрасно вышел на паркет Паркер. Джабари забил сверху, а затем был точен из-за дуги. Заведённые фанаты «Милуоки», стоя всем залом, включились в защиту так, что Розир выпустил сквозняк (правда, к этому моменту Терри настрелял уже 11 очков). По итогам стартовой 12-минутки на табло горело 22:24, парням Пранти несколько раз здорово помогло раннее нападение. В позиционной борьбе гости было предпочтительнее и выглядели организованнее.

Во второй четверти Смарт быстро спровоцировал Миддлтона на два фола в нападении, и действия «Бакс» на чужой половине паркета снова стали неэффективны и слишком очевидными для слаженной обороны «Селтикс». Одного точного броска за три минуты оказалось маловато, Пранти пришлось вмешиваться при счёте 24:31. Снелл, Адетокунбо и Бледсо ответили собственным рывком, восстановив равенство на табло. Окрылённые успехами в нападении, хозяева выдали отрезок с героической обороной, сражаясь за каждый мяч. Однако ужасный процент попаданий с дальней дистанции не позволял «Бакс» сполна использовать наметившееся игровое преимущество Яннис совершил классный перехват и в фирменном стиле за пару шагов преодолел полплощадки, вонзив затем мяч сверху.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Милуоки». «Милуоки» вырвались вперёд на шесть очков, а Бледсо не упускал возможность что-то кричать парням в зелёном. После трёшки Миддлтона и открытого попадания грека из-под кольца зал стал сходить с ума, но произошло событие, потревожившее местных фанатов: Крис в борьбе с Хорфордом получил третье персональное замечание, что могло стать причиной проблем в дальнейшем.

По итогам первой половины — 48:39. У «Селтикс», кроме Розира, никто не забросил больше двух раз с игры, хозяева взяли на шесть подборов больше, но главный показатель другой — по очкам в быстрых прорывах счёт 18:0, и это настоящая катастрофа для матча плей-офф двух сопоставимых по силе команд. После большого перерыва хозяева продолжили пулять кирпичи из-за дуги, но качественно отрабатывали в обороне. Заметно возросло количество нарушений, поэтому игроки могли находить контакт для пробития штрафных. Браун собирался заколотить «гвоздь» сверху, но наткнулся на блестящий блокшот Мейкера. В раннем нападении Бледсо попал с периметра, вынудив Стивенса сбивать эмоциональный заряд «Милуоки», 55:41. Тайм-аут подействовал, Хорфорд попал из-за дуги, «Селтикс» отбились, а Тейтум получил возможность набрать очки с линии. Мейкер схватил аж четвёртый фол, Пранти пришлось задействовать лёгкую пятёрку с Паркером и Яннисом в роли больших. Точный бросок Брауна со средней привёл к сокращению разницы до семи баллов, «Бостон» снова держал удар.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Селтикс». Хорфорд великолепно проявил себя в роли диспетчера, отдав шикарные передачи Брауну и Тейтуму. Из-за избытка фолов у «Бостона» баскетболисты «Бакс» часто вставали на линию, но значительно хуже визави атаковали из статичного положения. Молодой дуэт гостей разыграл классическую комбинацию с включением внутрь — 61:59 и пауза от Пранти. Яннис гигантскими евростепами дважды подряд разорвал защиту «Селтикс». Вовремя для «Милуоки» включился Миддлотон, атакующий с сумасшедшей эффективностью. За последние четыре минуты в четверти банда Стивенса ни разу не отличилась с игры, чем с радостью воспользовались «Бакс», обеспечив себе фору перед заключительным отрезком, 74:65.

Моррис набрал пять очков подряд, но продолжить голевую феерию не смог. Смарт с Деллаведовой устроили конкурс на лучшего актёра, судьи решили игнорировать обоих. Мейкер купился на ложный показ Брауна, допустив сразу две ужасные вещи: позволил сопернику пробить три штрафных и сам получил пятый фол. Яннис присел отдохнуть, Бледсо с Паркером сделали поспешные и неподготовленные броски, за что тут же были наказаны, «Бостон» сократил отставание до трёх очков. Серия промахов и симуляций завершилась точным попаданием Брогдона из угла, снова в раннем нападении. Тейтум забил шикарную трёшку с отшагивания, но Адетокунбо нашёл контакт в следующем же владении и встал на линию. «Селтикс» попытались приблизиться, используя дальнобойную артиллерию, но процент попадания оставлял желать лучшего. После точных штрафных Брогдона преимущество хозяев составляло уже 10 очков за пару минут до сирены.

«Бакс» спокойно довели встречу до победы, и в этой серии случится то, что многими предсказывалось изначально, — седьмой матч. Адетокунбо набрал 31 очко, прибавив к ним 14 подборов, Миддлтон с Брогдоном реализовали 12 из 15 с игры на двоих. У «Селтикс» лишь 37% с игры, включая 28% из-за дуги. Ожидаем решающую битву в «Бостоне».