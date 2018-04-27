Ещё
В Москве в пятый раз пройдёт благотворительный забег «Патрики бегут»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве в пятый раз пройдёт благотворительный забег «Патрики бегут» 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
В программе заявлены дистанции на 3 и 5 километров и детский забег на 450 метров вокруг пруда. Маршруты пройдут по переулкам и улицам района Патриарших прудов.
С 24 апреля все желающие могут подготовиться к забегу на бесплатных тренировках, которые проводит Егор Ошкин — тренер студии Booster Workout, мастер спорта по лёгкой атлетике, многократный чемпион и призёр чемпионатов Москвы и России по бегу на средние дистанции. Егор даст рекомендации по технике бега и расскажет, как лучше подготовиться к старту.
Тренировки будут проходить с 9:00 24 и 27 апреля, а также 1, 4, 8 15 и 18 мая около ресторана Fresh на Ермолаевском. Зарегистрироваться и оплатить участие можно в ресторанах Fresh: до 11 мая — на Большой Дмитровке, 11, до 19 мая — на Ермолаевском переулке, 10/7. До 19 мая регистрация также проходит в студии интервальных тренировок Booster Workout на Большой Татарской, 35, с. 3. На официальной странице забега зарегистрироваться можно будет по 10 мая включительно.
За новостями и анонсами забега «Патрики бегут» можно следить в Instagram-аккаунтах фонда и организаторов. Статьи по теме «Патрики бегут» и я бегу: почему эту субботу важно начать вместе Как одним субботним утром Патрики утонули в доброте и беге В Москве прошёл забег #ПатрикиБегут Марат Сафин и Алексей Боков: нужно не убивать себя, а заниматься своим здоровьем
Запись «В Москве в пятый раз пройдёт благотворительный забег „Патрики бегут“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
«Спартак» начал сотрудничать с производителем зубных паст R.O.C.S. В пространстве THE BASE Moscow пройдёт финальный футбольный уик-энд В Парке Горького откроется спортивный центр Nike
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова48
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную8
Бьорндален перешел на собак5
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»272
Липницкая удивила откровенным фото11
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение