В Москве в пятый раз пройдёт благотворительный забег «Патрики бегут»

В программе заявлены дистанции на 3 и 5 километров и детский забег на 450 метров вокруг пруда. Маршруты пройдут по переулкам и улицам района Патриарших прудов.

С 24 апреля все желающие могут подготовиться к забегу на бесплатных тренировках, которые проводит Егор Ошкин — тренер студии Booster Workout, мастер спорта по лёгкой атлетике, многократный чемпион и призёр чемпионатов Москвы и России по бегу на средние дистанции. Егор даст рекомендации по технике бега и расскажет, как лучше подготовиться к старту.

Тренировки будут проходить с 9:00 24 и 27 апреля, а также 1, 4, 8 15 и 18 мая около ресторана Fresh на Ермолаевском. Зарегистрироваться и оплатить участие можно в ресторанах Fresh: до 11 мая — на Большой Дмитровке, 11, до 19 мая — на Ермолаевском переулке, 10/7. До 19 мая регистрация также проходит в студии интервальных тренировок Booster Workout на Большой Татарской, 35, с. 3. На официальной странице забега зарегистрироваться можно будет по 10 мая включительно.

За новостями и анонсами забега «Патрики бегут» можно следить в Instagram-аккаунтах фонда и организаторов. Статьи по теме «Патрики бегут» и я бегу: почему эту субботу важно начать вместе Как одним субботним утром Патрики утонули в доброте и беге В Москве прошёл забег #ПатрикиБегут Марат Сафин и Алексей Боков: нужно не убивать себя, а заниматься своим здоровьем

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