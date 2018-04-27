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Игонин призвал не ждать приглашения Парфенова в «Зенит»
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Игонин призвал не ждать приглашения Парфенова в «Зенит» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы наставника «Тосно» Дмитрия Парфенова попробовать свои силы в топ-клубе РФПЛ.
«Приглашения в «Зенит» он точно не дождется. Даже Сергея Семака нынешнее руководство питерского клуба не рассматривает в качестве потенциального главного тренера.
К тому же все помнят историю Дмитрия Аленичева, который ярко проявил себя в «Арсенале», но не задержался в "Спартаке". В команде, не имеющей в своем составе звезд, молодому тренеру работать проще.
Да и не немолодому, но не относящемуся к категории топовых, тоже. История Миодрага Божовича у всех перед глазами», — цитирует Игонина «Спорт уик-энд».
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