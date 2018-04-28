Открытый урок по рукопашному бою пройдет в районе

«Московский союз ветеранов дзюдо и самбо» организует для жителей района открытый урок по русскому боевому стилю и системе Рябко. Мероприятие состоится 3 мая.

— Пусть приходят все желающие. Двери нашего клуба ни для кого не закрыты. Урок проведет опытнейший инструктор и мастер Сергей Давлетшин. Он покажет всем гостям разнообразные приемы и техники исполнения по русскому боевому стилю и системе Рябко, — рассказал директор организации Борис Беридзе.

Занятие начнется в 19:00 и пройдет до 21:00 по адресу местонахождения клуба: Николоямский переулок, дом 4/6, строение 3. Вход свободный.