Экс-глава «Почты» Страшнов с 1 июля станет главным исполнительным директором «Еврохима»

На этом посту он сменит Дмитрия Стрежнева , который останется в совете директоров группы.

"EuroChem Group AG, один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, сообщает о назначении Дмитрия Страшнова на должность главного исполнительного директора группы с 1 июля 2018 года", — говорится в сообщении.