Ещё
Экс-глава «Почты» Страшнов с 1 июля станет главным исполнительным директором «Еврохима»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-глава «Почты» Страшнов с 1 июля станет главным исполнительным директором «Еврохима» 

Прайм 1 час назад
Экс-глава "Почты России" Дмитрий Страшнов назначен главным исполнительным директором "Еврохима", говорится в сообщении компании.
На этом посту он сменит Дмитрия Стрежнева, который останется в совете директоров группы.
"EuroChem Group AG, один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, сообщает о назначении Дмитрия Страшнова на должность главного исполнительного директора группы с 1 июля 2018 года", — говорится в сообщении.
Холдинг «Еврохим» основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Стрежневу.
Прайм: последние новости
События в сфере макроэкономики и бизнес 23 апреля Почти 300 жителей Подмосковья остаются без света из-за непогоды Минпромторг: Дефицит торговых площадей в РФ можно преодолеть за 5-7 лет
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова42
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»269
Липницкая удивила откровенным фото11
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение