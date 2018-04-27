Наставник «Шахтера» Паулу Фонеска может сменить Сарри в «Наполи» 

По информации источника, специалист пока не решил, останется ли в команде на следующий сезон. Им активно интересуются «Ювентус», «Арсенал», «Челси», а также питерский "Зенит" и «Монако».
Отмечается, что заинтересованный клуб может выкупить контракт 58-летнего тренера с 8 по 31 мая.
При этом сообщается, что боссы «Наполи» готовы отпустить Сарии, а его место может занять наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонеска, который пока не договорился о продлении контракта. Также среди претендентов числятся Доменико Тедеско из «Шальке 04» и рулевой «Сампдории» Марко Джампаоло.