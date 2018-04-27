Наставник «Шахтера» Паулу Фонеска может сменить Сарри в «Наполи»

По информации источника, специалист пока не решил, останется ли в команде на следующий сезон. Им активно интересуются «Ювентус», «Арсенал», «Челси», а также питерский "Зенит" и «Монако».

Отмечается, что заинтересованный клуб может выкупить контракт 58-летнего тренера с 8 по 31 мая.