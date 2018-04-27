На первом матче на «Самара Арене» будут работать 385 волонтеров

385 волонтеров будут работать на «Самара Арене» на первом тестовом матче, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Игра состоится 28 апреля, «Крылья Советов» примут «Факел» в рамках первенства России в ФНЛ.

"Всего в первом тестовом матче примут участие 385 волонтеров, в число которых вошли 245 волонтеров оргкомитета «Россия-2018» и 140 городских волонтеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеры прошли предварительное обучение, они будут работать на самом стадионе и прилегающей к нему территории по 15 функциональным направлениям.

— Среди них — взаимодействие со СМИ, работа со зрителями, помощь телерадиовещателям и другое. Основная наша задача — радушная встреча болельщиков и гостей, помощь в ориентировании на стадионе, прилегающей территории и решении возникающих вопросов, — сказала ведущий специалист оргкомитета «Россия-2018» Юлия Чигарева.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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