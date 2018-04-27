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Мальчишки гимназии имени Н. М. Карамзина мечтают стать Месси, Рональду, Гризманом и Неймаром
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Мальчишки гимназии имени Н. М. Карамзина мечтают стать Месси, Рональду, Гризманом и Неймаром 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
В гимназии имени Н. М. Карамзина в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 провели футбольный турнир.
Пришла весна и с ней — самая замечательная игра — футбол вернулась в школьные дворы и на спортивные площадки. Все мальчишки гимназии обожают эту игру. Играют сами и отчаянно болеют за наших футболистов и звезд мировой величины. У каждого есть свой любимчик. Кто-то в восторге от Роналду, кто-то мечтает стать вторым Неймаром, но большинство гимназистов восхищаются французом Антуаном Гризманом и аргентинцем Лионелем Месси. 23 апреля школьники гимназии сразились в турнире, который посвятили Чемпионату мира по футболу-2018. Были проведены игры среди команд шестых классов. И вот результат: 6 «Б» и 6 «В» — 2-12, 6 «Г» и 6 «А» — 1-8. Поздравляем победителей и желаем успехов в будущем проигравшим командам. Огромное спасибо организатору и судье игры М. Л. Булыгин.
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