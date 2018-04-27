Наталушко: «В наше время продать игру можно было за 100 000 долларов, сейчас могут дать до 400 000»

«Российский Раванелли» из 90-х не имея за плечами серьезной футбольной школы, Сергей Наталушко, носитель самой пышной седой шевелюры андеграундного футбола России 90-х, до сих пор владеет двумя рекордами российских чемпионатов — как самый возрастной автор хет-трика в чемпионате России (в возрасте 38 лет и 216 дней), а также как автор самого «позднего» (39 лет и 247 дней) гола. Рекордсмен-ветеран до сих пор в полном здравии и играет в родном Николаевске, городке в Волгоградской области, готовя себя к очередному сезону. В 57 лет.

— Колорит футбольных 90-х вспоминаете?

— Помню, играли во второй лиге в Баксане, южном городишке. Нам надо выигрывать — а нас так убивали, причем не только судейством. Я вышел с поля — у меня трусы в клочья порваны, столько поджопников в жизни не получал (смеется). Судье говорю: «Куда ты смотришь?» Он в ответ: «Ничего не знаю — сам боюсь отсюда не уехать!» Представляете?

— Как сыграли в итоге?

— Смех. Выиграть мы честно не могли. На поле проиграли, но наш начальник договорился с коллегой из Баксана, он был по совместительству местным главой МВД . И они выпустили незаявленного игрока. Победу присудили нам. Это 90-е!

— В договорняках участвовали?

— Конечно. Но говорить об этом не буду, все-таки это не только моя история, там и другие люди участвовали. Не потому что я боюсь, бояться мне нечего. Могу сказать — участвовал в них.

— Каково нападающему играть в матче, заранее зная, что голы забивать нельзя?