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На Онеге рыбака унесло течением под лёд
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На Онеге рыбака унесло течением под лёд 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Вечером 26 апреля в Онежском районе утонул мужчина, рыбачивший на льду.
Трагедия произошла на реке Онега, недалеко от деревни Анда. Мужчина 1951 года рождения, прибыв на рыбалку, провалился под лёд. Люди, которые видели это, попытались ему помочь, но его быстро унесло течением. Тело рыбака до сих пор не найдено.
В областном МЧС напоминают, что выход на весенний лёд очень опасен для жизни. «При этом рискующий человек вынуждает рисковать своей жизнью ради своего спасения всех окружающих, не только спасателей, — говорится в сообщении. — Родители и педагоги! Убедительная просьба ЗАПРЕТИТЬ детям выход на лёд. Реки повсеместно в Архангельской области вскрываются или готовы к вскрытию и выход на лёд смертельно опасен».
Напомним, 22 апреля рядом с посёлком Запань Яреньга два мальчика и девочка, гуляя без присмотра взрослых, вышли на лед реки и провалились. Спастись смог один мальчик.
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