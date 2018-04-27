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«Лестер» может уволить Пюэля
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«Лестер» может уволить Пюэля 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В «Лестере» может снова случиться перестановка на тренерском мостике. Как сообщает The Guardian, руководство «лис» задумывается об увольнении Клода Пюэля.
Прошлым летом «Лестер» потратил на трансферы более 80 миллионов евро, но, очевидно, команда не попадёт в еврокубки. Боссы «лисов» недовольны стилем игры команды, а также её результатами — в 17 последних матчах Премьер-лиги были одержаны лишь 4 победы.
Заключительные игры сезона против «Кристал Пэлас», «Вест Хэма», «Арсенала» и «Тоттенхэма» будут иметь решающее значение в судьбе Пюэля.
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