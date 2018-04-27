Мособлизбирком утвердил состав молодежной избирательной комиссии Московской области

Избирательная комиссия Московской области утвердила состав молодежной избирательной комиссии Московской области в количестве 14 человек. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Мы провели большую работу, в избирательную комиссию (в Мособлизбирком — прим. Агентства «Москва» ) поступило 28 заявлений с просьбой включить в состав молодежной избирательной комиссии нового созыва, что в два раза превышает предельный максимум количества членов избирательной молодежной комиссии», — сказала председатель комиссии Ирина Коновалова

Она отметила, что голосование проходило в интернете, количество желающих проголосовать за кандидатов в молодежную избирательную комиссию превысило 4 тыс. 200 человек.

Комиссия начнет свою работу 10 мая.