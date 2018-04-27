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Мособлизбирком утвердил состав молодежной избирательной комиссии Московской области
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Мособлизбирком утвердил состав молодежной избирательной комиссии Московской области 

Агентство «Москва» 1 час назад
Избирательная комиссия Московской области утвердила состав молодежной избирательной комиссии Московской области в количестве 14 человек. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Мы провели большую работу, в избирательную комиссию (в Мособлизбирком — прим. Агентства «Москва») поступило 28 заявлений с просьбой включить в состав молодежной избирательной комиссии нового созыва, что в два раза превышает предельный максимум количества членов избирательной молодежной комиссии», — сказала председатель комиссии Ирина Коновалова.
Она отметила, что голосование проходило в интернете, количество желающих проголосовать за кандидатов в молодежную избирательную комиссию превысило 4 тыс. 200 человек.
Комиссия начнет свою работу 10 мая.
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