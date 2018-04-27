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У спортивных туристов Салехарда будет собственный тренировочный зал
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У спортивных туристов Салехарда будет собственный тренировочный зал 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
К началу нового сезона рядом с основной базой окружной федерации по спортивному туризму, расположенной в лесу близ аэродрома, появится новое строение. Это будет спортивный тренировочный зал, основное пространство которого отведут под веревочный парк.
Найдется место и для скалодрома. Высоты в три с лишним метра, по словам специалистов, достаточно, чтобы учить верхолазов.
— В принципе и полутора метров хватило бы с достатком, ведь для отработки техники не обязательно лезть на высоту до 20 метров, — говорит Николай Устюгов, главный спортивный турист Ямала.
Строительные работы начались в начале недели. Бригада из трех рабочих уже заложила фундамент. Затем спортзал, который возводят на средства выигранного гранта, подведут под общую крышу. После этого обновленная лыжная база сменит название и станет спортивно-туристическим комплексом.
Что это даст округу?
— Сейчас наша лыжня и комбинированный полигон, возведенный в начале прошлого года, проходят в Москве сертификацию. Это позволит нам принимать соревнования по спортивному туризму всероссийского уровня, — отметил Николай Емельянович.
Кстати, на ноябрь уже намечено проведение этапа Кубка России на лыжных дистанциях.
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