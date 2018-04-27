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В Воронеже разыскивают мужчин, подобравших на улице пачку пятитысячных купюр
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В Воронеже разыскивают мужчин, подобравших на улице пачку пятитысячных купюр 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Неизвестные попали на видео. В Воронеже разыскивают мужчин, подобравших на улице и присвоивших себе пачку пятитысячных купюр. Владелец денег опубликовал объявление о розыске неизвестных в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошёл вчера, 26 апреля, около 11:30 на улице Острогожской. Хозяин денег — предприниматель, он выходил из дома одного из своих клиентов и обронил связку купюр. Чуть позже на том месте оказались двое мужчин — они попали на местную камеру видеонаблюдения. Она сняла, как неизвестные сначала подняли одну купюру, а затем наткнулись и на всю пачку и вместе со «счастливым кушем» подались восвояси.
По словам юриста Александра Мазалова, говорить о том, что мужчины украли деньги — пока рано. В законодательной базе в этом вопросе много тонкостей. — Конечно, находка денег на улице хищением не является. Хищение, согласно статье 158 УК РФ — это тайное изъятие имущества (а деньги это особый вид имущества) из обладания собственника, или лица, в ведении или под охраной которого оно находится, — говорит эксперт. — Но если имущество уже выбыло из обладания собственника — например, потеряно, или выкинуто на помойку, то завладение таким предметом не является хищением. В этом случае применяются положения статьи 227 ГК РФ (находка). Но с другой стороны, если правоохранители докажут, что у нашедшего был умысел завладеть чужим имуществом — проблем не миновать. Поэтому лучше поступать согласно закону, в таком случае можно даже рассчитывать на честное вознаграждение.
— Закон обязывает нашедшего вещь уведомить об этом собственника либо лицо, потерявшее её, если оно ему известно, либо сообщить о находке в органы полиции или местного самоуправления. Если вещь найдена в помещении или транспорте — нужно передать её представителю владельца транспорта или помещения, — в беседе с «Вести-Воронеж» отметил Александр Мазалов. — Но даже если лицо нашедшее вещь её утратило (случайно потеряло) — оно не несет ответственности, только утрачивает право на вознаграждение со стороны человека потерявшего ценность. Если же внимательный гражданин вернет найденную вещь владельцу, то он имеет право на вознаграждение до 20% стоимости вещи, — заключил эксперт. Как рассказал «Вести-Воронеж» владелец утерянных денег Владимир, он уже начал получать отклики от горожан, желающих помочь с поисками купюр. Если вы располагаете какой-либо информацией — просьба сообщить об этом по телефону: 89601266666 (Владимир).
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