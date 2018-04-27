Все вопросы — к штабу. Позор на домашнем чемпионате мира

Все пошло не так «Игра сходу пошла не так, как хотелось местным болельщикам», — пишет колумнист AllHockey.Ru Ольга Тарасова . «Американцы с первых минут стали продавливать оборону россиян, но не столь остро, чтобы всерьез за нашу команду переживать. Они просто окопались в чужой зоне и время от времени разминали голкипера бросками с ползоны. Россияне отвечали вялыми контратаками. Первый гол случился на девятой минуте — американская атака сходу закончилась точным броском Коула Коуфилда. Остаток периода команды провели, продолжая осторожно прощупывать почву, и не создавали особых угроз друг другу.

Второй период начали ярче, на хороших скоростях, что быстро принесло успех уже россиянам. Руслан Исхаков с партнером ворвались в зону американцев и молниеносно разобрались с вратарем, сравняв счет. После этого игра оживилась, на трибунах стало повеселее, но дальше аплодисменты срывал только голкипер сборной России. Амиру Мифтахову досталось очень много работы, американцы продолжали наседать. Во многом благодаря ему сохранить ничью на табло удалось аж до 53-й минуты матча. А дальше начался кошмар.

Переломным моментом матча стало, как ни парадоксально, удаление американца. Едва Джейкоб Уайз присел на скамейку для оштрафованных, как его товарищи соорудили контратаку в меньшинстве и пробили Мифтахова — 1:2. Потом удаление схлопотали сами россияне, украв у самих себя шанс спасти игру. Американцы стали прессовать Мифтахова с удвоенной силой и вскоре снова добились успеха — 1:3. Тогда сборная России, посовещавшись на таум-ауте, сняла голкипера и сразу же получила еще два гола в пустые ворота, завершив встречу с удручающим счетом 1:5».

Хуже нас — только белорусы

«Больше 35% попыток реализовывает сборная США на этом турнире, а меньшинство России… Эх, хуже нас — только белорусы. К счастью, Замула отсидел в штрафбоксе полные две минуты, у россиян оставалось четыре минуты на спасение. Но по игре ощущение, что спасаться надо американцам. Заперли они нашу команду в зоне, и Оливел Вальстрем добивает шайбу с пятачка — 3:1. И потом, как гвоздь в крышку гроба, американцы забили четвертую в пустые ворота. А затем и пятую.

Россия проиграла в четвертьфинале ЮЧМ в четвертый раз за последние пять лет. И можно только гадать, что было бы, если бы в сборной были Денисенко, Хованов и Свечников", — пишет обозреватель 'Чемпионата' Елена Кузнецова

«Игру этой юниорки можно было смотреть без желания разбить телевизор. Да, кто-то считает главного тренера Александра Зыбина крайним — из-за отсутствия тройки Хованова, но он, скорее, заложник обстоятельств. Зыбин выжал почти все из того состава, что получил», — считает автор Sports.ru Родион Власов. «Впервые за долгое время сборная пыталась играть позиционно, а не отдавать шайбу по принципу „ты лидер, спаси Отечество и ФХР, дотащи шайбу до ворот, а наш голкипер как-нибудь 40 бросков потащит“. В этой команде не было откровенных пассажиров (даже Тот-кого-нельзя-называть — совсем не деревянный игрок) с ограниченными функциями. Увы, при нынешнем положении дел — это потолок. Корень проблем, как всегда, в другом месте.

Эта команда была удивительно эмоциональной и нестабильной даже по меркам юниорского хоккея. В игре со словаками 0:0 за три минуты превратились в 0:3, а 1:4 в 4:4 — за две минуты. Это весело для болельщиков, но команда-чемпион должна быть более спокойной.

Однако даже в четвертьфинале с США мы два периода видели почти равную игру. Там было мало опасных бросков, но Россия ничем не уступала „Баварии“ юниорского хоккея. Наши во втором периоде убегали в быстрые контратаки мимо квелых американцев, но запороли 3-4 опасных момента. „Звездно-полосатые“ включились, когда надо — и в третьем периоде с ними ничего сделать не смогли, пропустив совсем дурацкий победный для США гол в меньшинстве».

Проблемы юниорской сборной стали достоянием общественности

«Люди, отвечающие за формирование нынешней сборной, называя вещи своими именами, выступили натуральными вредителями, выстрелив себе в ногу», — пишет колумнист «СЭ» Михаил Зислис . «Со столь сомнительным подходом к комплектации команда и не могла выиграть что-то весомое. Нельзя лгать на весь мир и надеяться, что это прокатит. Жизнь потом за такие вещи бьет очень больно. Давать оценок отдельным хоккеистам не будем, пусть их игру оценивают эксперты, много лет отдавшие юниорскому хоккею. Но у обывателей вопросы уже возникают.

Поэтому главный итог турнира — это то, что, наконец, проблемы юниорской сборной стали достоянием общественности. Быть может, теперь что-то изменится. Дело не только в результате. Именно команда 18-летних отражает все проблемы, вытекающие из детского хоккея и скрытые от публичного внимания: кумовство, слабая техническая подготовка защитников, невыразительные действия спецбригад, отсутствие стабильности даже по ходу одной встречи и так далее.

На взрослом уровне эти недостатки удается преодолеть лишь со временем. Недавнее введение новой программы по развитию детско-юношеского хоккея — очень хорошо, но первые плоды будут видны лет через пять-семь. Пока остается наблюдать за очередным позором на юниорском уровне и верить, что когда-то это закончится». ​