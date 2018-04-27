Андрей Климов: «Родченков может быть обложен миллионами исков»

— Время идет, дело пахнет исками, — считает Климов. — Все может обернутся так, что Родченков будет обложен миллионами исков. Видимо, ему кто-то подсказал, что нужно сказать такие вещи. Плюс пик его славы прошел, Олимпиада и президентские выборы закончились. Теперь ему надо как-то выходить из ситуации, и человек пошел в частичный отказ. Но, поскольку тут меньше всего спорта и больше политики и черного пиара, я не думаю, что перед нами начнут извиняться и что-то там отменять. В ВАДА просто на такое не решатся. Но стремиться к этому нужно.