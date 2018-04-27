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Девочка спела колыбельную своей собаке и стала звездой Сети
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Девочка спела колыбельную своей собаке и стала звездой Сети 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
О дружбе детей и их четвероногих питомцев вы можете найти в Интернете бесчисленное количество видео, потому что наблюдать за этой компанией можно бесконечно, настолько они милые. Наш сайт не стал исключением, мы уже далеко не первый раз публикуем для вас самые популярные и трогательные видео из Сети. А ролик с щенком, который охраняет сон малыша, особенно полюбился нашим читателям и стал настоящим хитом. Сегодня мы вам покажем, как дети умеют оберегать сон своих любимых питомцев. Мы нашли историю про девочку, которая готова часами петь колыбельные песни своему четвероногому другу и качать его на руках. Пользователи Сети очень полюбили эту малышку. В комментариях к видео на YouTube подписчики восторгаются теплым отношением девочки к собаке и считают, что такая крепкая дружба между героями ролика — это на всю жизнь. Скорее включайте видео и смотрите, как сладко девочка поет колыбельную своему питомцу и как трепетно к нему относится!
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