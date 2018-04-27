Ян Эйдензон выиграл «золото» всероссийских соревнований

С 20 по 28 апреля в столице проходят командное первенство страны по стрельбе из малокалиберного оружия и личные Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия по движущейся мишени среди спортсменов до 21 года.

Вчера, 26 апреля, в рамках Всероссийских соревнований, стрелки выявляли сильнейших в стрельбе по движущейся мишени на дистанции 10 метров. Омский снайпер Ян Эйдензон завоевал золотую медаль. Вторым был Егор Спехов из Свердловской области, а замкнул тройку Павел Голубев из Орла.

Напомним, что «омскую» медаль на первенстве России добыли Ян Эйдензон, Александр Доронцов и Фёдор Лепешкин. Наши юниоры стали вторыми в неолимпийском упражнении — «малокалиберная винтовка, стрельба по движущейся мишени на дистанции 50 метров».