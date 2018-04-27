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В Сургуте стадион «Спортивное ядро» закроется на лето
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В Сургуте стадион «Спортивное ядро» закроется на лето 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
На летнее время в Сургуте закроют стадион «Спортивное ядро». Его будут частично реконструировать. На территории стадиона в негодность пришли беговые дорожки, на замену которых в этом году выделили 20 миллионов рублей.
Беговые дорожки должны были привести в порядок ещё осенью прошлого года, но власти не нашли подрядчика и работы пришлось отложить.
Начальник управления физической культуры и спорта администрации Сургута Шамиль Лукманов попросил жителей города с понимаем отнестись к закрытию стадиона на летний период, и предложил альтернативные места для занятия спортом: «Ведь летом у нас можно будет и в парках позаниматься, а также есть легкоатлетический манеж в „Центре адаптивных видов спорта“, где нам предоставляют спортивное сооружение».
Предполагается, что за два месяца, ремонтные работы будут выполнены, и стадион откроет свои двери для посетителей 12 августа ко Дню физкультурника. На общественную приемку обещают пригласить спортсменов.
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