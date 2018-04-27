Глава РФПЛ по безопасности высказался о ситуации с закрытием трибуны «Спартака»

Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин заявил о том, что болельщикам, которые на матчах чемпионата и Кубка России выкрикивают расистские высказывания, со временем будет запрещен вход на стадионы. Слова Мейтина приводит ТАСС

Ранее сообщалось, что "Спартак" был наказан закрытием фанатской трибуны на ближайшем домашнем матче Кубка России из-за расистских выкриков в адрес футболиста «Тосно» Нуну Роши в полуфинале Кубка России.

"Произошедшее — печально, но ничего не проходит бесследно. Подтверждением этому — решения КДК РФС. Клубы и полиция регулярно проводят профилактику подобных правонарушений.

Надеемся на болельщиков, кто этого не поймет, рано или поздно будет смотреть футбол по телевизору", — сказал Мейтин.

В финале Кубка России 9 мая в Волгограде «Тосно» из Ленинградской области сыграет против курского «Авангарда».