Николай Дурманов: «И Родченков, и ВАДА — инструменты информационной войны против России»

Мечты вместо реальности. Родченков не отказывался от своих обвинений

— То, что произошло в CAS, — нее новость. Наша сторона уже два года говорит, что все его заявления — полная ерунда. Это первое, — сказал Дурманов. — А во-вторых, почему мы постоянно ищем логику и справедливость? Когда идет информационная война, то логики и резоны не при чем. Сейчас речь идет о стимулировании эмоций, навешивания ярлыков, создания определенного информационного и идеологического фона. И как вы думаете, кто-нибудь из тех десятков, а может быть, сотен миллионов людей, у которых в голове сидит мем, что русские — читеры, обратит внимание на то, что вся эта конструкция рассыпается? Напишут где-то незаметно мелким шрифтом — и все. Да и вообще не факт, что мейнстримоские медиа вообще как-то подсветят эту историю. Поэтому, думаю, все будет продолжаться также, как и сейчас.

— То есть Родченков инструмент этой информационной войны?

— Конечно. Может быть, следующая мысль будет политически некорректной, но ВАДА не больший инструмент, что сам Родченков. Понятно же, что против нас играют совсем другие люди. Зачем рисовать центры мирового зла и назначать ВАДА мировой инквизицией? Это обычный инструмент.