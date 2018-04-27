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Не Марадона: нападающий «Марселя» забил гол рукой и раскаялся
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Не Марадона: нападающий «Марселя» забил гол рукой и раскаялся 

Мир24 3 часа назад
Нападающий футбольного клуба «Марсель» Флорьян Товен признался, что сыграл нечестно, когда открыл счет в первом матче полуфинала Лиги Европы против «Зальцбурга», передает теленакал «МИР 24».
«Марсель» в итоге забил еще один мяч, вполне справедливый, и выиграл встречу со счетом 2:0.
Напомним, самый известный в футбольной истории гол рукой забил легендарный аргентинец Диего Марадона в матче против сборной Англии на чемпионате мира 1986 года в Мексике. Позже он заявил, что если в том эпизоде и была рука, то это рука Бога.
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