Ещё
В Кирове школьники толпой избили сверстника
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кирове школьники толпой избили сверстника 

Vyatka-grad.ru 3 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове в районе автовокзала школьники толпой набросились на молодого человека.
Об этом сообщил progorod43.ru со ссылкой на соцсети.
Видео появилось в пятницу, 27 апреля. На ролике видно, что конфликт начался между двумя парнями. Один кинул другого на асфальт. К упавшему тут же подбежала толпа. Несколько человек стали пинать его по всему телу.
На улице в это время были люди. Один из прохожих остановился посмотреть, что произошло, но не разнял драку.
Драка продолжалась несколько секунд, после четверо хулиганов быстро убежали. Пострадавший сам поднялся с асфальта.
Фото — progorod43.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Кировский боксер в составе сборной ПФО стал обладателем Кубка России В Кировской области за первый квартал 2018 года выявлено 17 фальшивых денежных купюр В МРСК Центра и Приволжья стартовал II этап Всероссийской Олимпиады «Россетей»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова75
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
Бьорндален перешел на собак20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение