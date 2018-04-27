В Кирове школьники толпой избили сверстника

В Кирове в районе автовокзала школьники толпой набросились на молодого человека.

Об этом сообщил progorod43.ru со ссылкой на соцсети.

Видео появилось в пятницу, 27 апреля. На ролике видно, что конфликт начался между двумя парнями. Один кинул другого на асфальт. К упавшему тут же подбежала толпа. Несколько человек стали пинать его по всему телу.

На улице в это время были люди. Один из прохожих остановился посмотреть, что произошло, но не разнял драку.

Драка продолжалась несколько секунд, после четверо хулиганов быстро убежали. Пострадавший сам поднялся с асфальта.

Фото — progorod43.ru