Самые вредные наушники — внутриканальные, вакуумные или, как говорят в народе, «затычки»

С одной стороны, наушники дают возможность отгородить себя от посторонних шумов, и (или) других людей от того, что интересно послушать вам. С другой стороны, вред от наушников заключается в том, что звуки начинают колебаться между барабанной перепонкой и этим наушником.

Самые вредные — внутриканальные наушники, вакуумные или, как говорят в народе, «затычки», которые полностью закрывают слуховой проход. Помните, для детей дошкольного они запрещены!

С 7-8 лет их можно приобрести, но только модели, что полностью закрывают ухо, но и это крайне нежелательно, потому что до 14 лет слуховой анализатор еще зреет! Наушники безвредны только если носить их не включая музыку или делать звук минимальным. Так же, делать это нужно только в случае необходимости.

Если, например, с вами живет бабушка или дедушка, которые плохо слышат и постоянно прибавляют громкость телевизора — купите наушники им! Чтобы звук не травмировал развивающееся ухо ребенка.

Наушники должны быть индивидуальными — это гигиена обязательна, иначе они могут быть источником наружного отита.

Клетки нашего внутреннего уха, которые отвечают за потерю слуха, называются волосковыми. Они имеют индивидуальную чувствительность, которая определятся генетической предрасположенностью.

Примерные уровни звукового давления обычных звуков окружающей среды:

10 дБ — шёпот20 дБ — норма шума в жилых помещениях40 дБ — тихий разговор50 дБ — разговор средней громкости80 дБ — шум работающего двигателя грузового автомобиля110 дБ — шум концерта120-140 дБ — порог болевого ощущения150 дБ — взлёт самолёта

Давление свыше может вызвать разрыв барабанной перепонки или баротравму.

Больше полезных советов о здоровье детей на странице в Инстаграме: https://www.instagram.com/bolshaya__mama/