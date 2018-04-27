Житель Тосно нашёл немецкую авиабомбу с зарядом 130 кг

В Кировском районе Ленобласти житель Тосно помог обнаружить опасный снаряд времён Великой Отечественной войны.

26 апреля в двух километрах от исторического поселка Сиголово, рядом с которым расположено немецкое воинское кладбище, полиция нашла немецкую фугасную авиационную бомбу. Заряд авиабомбы в тротиловом эквиваленте составил 130 килограмм.

Опасную находку изначально обнаружил 39-летний житель Тосно, с которым была предварительно проведена профилактическая беседа. Он указал полицейским на место, где покоился снаряд, который через некоторое время уничтожат.