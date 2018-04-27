«Монако» — «Амьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 28 апреля

«Монако»

Футболисты «Монако» на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету 70 очков.

Несмотря на это, «монегаски» не могут чувствовать себя комфортно, ведь опережают «Лион» и «Марсель» всего на один балл, поэтому могут вылететь из зоны Лиги чемпионов, что стало бы настоящим провалом.

Все прогнозы на Лигу 1 Подопечные Леонарду Жардима два предыдущих матча проиграли, уступив «Пари Сен-Жермен» (1:7) и «Генгаму» (1:3).

Самое интересное, что до этих неудач на счету «Монако» была беспроигрышная серия, которая насчитывала 17 встреч в национальном первенстве.

«Амьен»

Игроки «Амьена» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков.

Теоретически «единороги» еще могут попасть в зону еврокубков, как и в зону вылета, однако вероятность этого довольно мала, поэтому они могут спокойно доигрывать сезон.

В четырех последних матчах подопечные Кристофа Пелиссье одержали сразу три победы, переиграв «Лилль» (1:0), «Кан» (3:0) и «Страсбур» (3:1).

В то же время «Амьен» потерпел поражение от «Лиона» (0:3), не сумев навязать ему борьбы.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монако» — 1,17, победа «Амьена» — 17,00, ничья — 7,20.

Данный расклад нам кажется немного странным, ведь в последнее время «единороги» почти не проигрывают, тогда как «монегаски» испытывают явные игровые проблемы.

Если поражение от «Пари Сен-Жермен» еще можно принять, то вот неудача в игре с «Генгамом» стала полной неожиданностью, даже несмотря на удаление Жемерсона.

Также не стоит забывать, что этой весной «Монако» смог у себя дома победить «Бордо», «Лилль» и «Нант», но со скромным счетом 2:1. Именно поэтому мы бы присмотрелись к ставке «победа „Амьена“ с форой +2» за 1,90.

У «Монако» наблюдаются некоторые проблемы в обороне. Команда свой последний сухой матч провела еще в феврале, так что можно поставить на «обе забьют» за 2,33.